Стало известно, сколько учеников пойдут в нижегородские школы в этом году

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, все школы, детские сады и центры дополнительного образования Нижнего Новгорода полностью подготовлены к началу занятий. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Он добавил, что в новом учебном году за парты сядут более 158 тыс. школьников, включая 14 тыс. первоклассников, а детские сады примут свыше 61 тыс. малышей. Приемка 471 образовательного учреждения завершилась в срок и без нарушений. На подготовку было выделено почти 2,5 млрд рублей из городского и областного бюджетов. Эти средства пошли на ремонт зданий, усиление мер безопасности и модернизацию пищеблоков.

По мнению главы города, помимо косметического ремонта, в учреждениях закупили новое учебное, лабораторное и компьютерное оборудование, обновили спортивный инвентарь и дооснастили медицинские кабинеты. Программа модернизации школьных столовых завершена, а теперь аналогичный проект разрабатывается для детских садов.

Он подчеркнул, что городские власти создали комфортные и безопасные условия для обучения. Теперь главное — чтобы дети и педагоги смогли в полной мере воспользоваться обновленной инфраструктурой.

