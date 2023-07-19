Сто двадцать тысяч детей пойдут в первый класс в сентябре в Подмосковье

Число подмосковных детей, которые в новом учебном году пойдут в первые классы школ, превысит сто двадцать тысяч человек. Как отметили в Минобразования области, это рекордный показатель за последние годы.

В ведомстве рассказали, что в образовательные учреждения в этом году были зачислены уже порядка ста десяти тысяч первоклассников. При этом в регионе до сентября продолжается вторая волна записи. Так, можно записать детей в школы, расположенные не по месту жительства.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школы, где сейчас проводится капремонт, постараются открыть к началу учебного года.