Стрельба, самооборона и патриотическое воспитание: школьников будут учить защищать Родину

«Хорошая инициатива, но мне кажется, что слово «жизнедеятельность» должно остаться в названии предмета»; «На открытые уроки также можно звать героев, которые защищали Родину, чтобы они участвовали в патриотическом воспитании подрастающего поколения»; «У нас в школе был отличный военрук. Когда я был в девятом классе, всех мальчишек учил стрельбе и самообороне. Не хватает таких же учителей сейчас», — прокомментировали новость пользователи Сети.