Стрельба, самооборона и патриотическое воспитание: школьников будут учить защищать Родину
Россияне одобрили введение в школах нового патриотического предмета
Фото: [sasovo6.reg-school.ru]
С сентября 2024 года в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) могут заменить на «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, передает ТАСС.
На заседании думского комитета председатель сказала, что этот вопрос сейчас находится в стадии обсуждения. К разработке плана нового предмета и поправок в закон «Об образовании» могут подключить учителей ОБЖ, особенно тех, которые были участниками СВО.
«Хорошая инициатива, но мне кажется, что слово «жизнедеятельность» должно остаться в названии предмета»; «На открытые уроки также можно звать героев, которые защищали Родину, чтобы они участвовали в патриотическом воспитании подрастающего поколения»; «У нас в школе был отличный военрук. Когда я был в девятом классе, всех мальчишек учил стрельбе и самообороне. Не хватает таких же учителей сейчас», — прокомментировали новость пользователи Сети.
Ранее россияне призвали перевести все учебники в «цифру».