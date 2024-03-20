Строительство школы в ЖК «Каскад Парк» в Подольске близится к завершению

Строительство школы на территории жилого комплекса «Каскад Парк» в Подольске близится к завершению. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, степень готовности объекта на данный момент составляет 77%. Сейчас обустраивают внутренние инженерные системы и занимаются отделкой помещений.

Площадь школы превышает семь тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 350 учеников. В ней обустроят учебные кабинеты, зрительный зал на двести мест, информационный центр, два спортивных зала.

Завершение работ по возведению учреждения запланировано на третий квартал текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье является лидером в стране по строительству и капремонту школ и детсадов.