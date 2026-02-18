Студенческий опыт — школьникам: «Обучение служением» приходит в 10-е классы

Российских старшеклассников готовят к взрослой жизни по-новому: с 2026 года в школах начнет действовать программа «Обучение служением. Первые», которая превратит привычный «Индивидуальный проект» в реальную помощь людям. Программа пришла в школы из вузовской среды, где уже несколько лет успешно работает. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова объяснила логику: студенты-программисты создают приложения для благотворительных фондов, будущие психологи помогают пожилым людям — и все это в рамках учебного процесса. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По ее словам, теперь такой подход станет доступен и десятиклассникам с одиннадцатиклассниками, которые захотят участвовать в проекте по решению своих школ.

Парламентарий подчеркнула, что за этим стоит не просто желание занять детей полезным делом, а глубокая педагогическая философия. Ребята на практике увидят, что их усилия могут менять мир к лучшему, а не оставаться мертвым грузом в учительском столе. Параллельно они освоят проектное управление, научатся работать в команде и отстаивать свои идеи перед заказчиками — навыки, которые в будущем пригодятся куда больше, чем умение красиво оформить реферат.

По ее мнению, самое приятное для прагматичных старшеклассников — это вполне осязаемые бонусы. Участие в программе позволит собрать солидное портфолио и заработать до 25 волонтерских часов, которые конвертируются в дополнительные баллы при поступлении в вуз. Получается красивая синергия: школьники делают добрые дела, получают реальный опыт и одновременно повышают свои шансы на заветное бюджетное место. Программа, которую поддерживают Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежь, уже опробована в 120 пилотных школах, а с 2026 года станет доступна всем желающим.

Ранее сообщалось, что «Разговоры о важном», посвященные Дню российской науки, прошли в школах и колледжах Подмосковья.