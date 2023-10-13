Студенты подмосковного колледжа посетили Международную выставку сварочных материалов

Студенты Сергиево-Посадского колледжа посетили Международную выставку сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex 2023, которая проходит в «Крокус Экспо».

В пресс-службе регионального Министерства образования отметили, что молодые люди, обучающиеся в рамках программы федерального проекта «Профессионалитет», с нетерпением ждали возможности увидеть все новейшие достижения в области сварки. Они не только осмотрели стенды, но попрактиковались на новом оборудовании.

Делегация из Сергиево-Посадского колледжа также приняла участие в чемпионате «Кубок Сварки России Weldex 2023». Студенты Даниил Емельянов, Дмитрий Шевченко, Радим Ерохин и мастер производственного обучения Александр Миронов успешно прошли испытания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у подмосковного бизнеса есть стремление выходить на международный рынок.