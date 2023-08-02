Студенты подмосковного колледжа стали лучшими на этапе чемпионата «Профессионалы-2023»

По сообщению пресс-службы регионального Министерства образования, подмосковные студенты в номинации «Сервис на воздушном транспорте» обошли соперников из Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края и Татарстана. В составе команды выступали Иван Борушкевич, Ульяна Прокопец, Тимофей Заремба, Данила Протопопов и Иван Жигулин.

Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что легендарная подмосковная усадьба отмечает годовщину со дня открытия.