Студенты подмосковного колледжа стали лучшими на этапе чемпионата «Профессионалы-2023»
Фото: [Министерство образования МО]
Команда колледжа «Московия» (Ленинский городской округ) успешно преодолела межрегиональный этап конкурса «Профессионалы-2023».
По сообщению пресс-службы регионального Министерства образования, подмосковные студенты в номинации «Сервис на воздушном транспорте» обошли соперников из Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края и Татарстана. В составе команды выступали Иван Борушкевич, Ульяна Прокопец, Тимофей Заремба, Данила Протопопов и Иван Жигулин.
Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что легендарная подмосковная усадьба отмечает годовщину со дня открытия.