Студенты подмосковного колледжа в каникулы работают на круизных лайнерах

В этом году организация «Российские Студенческие Отряды» запустила проект «На гребне волны» для пополнения кадрами экипажи теплоходов. Как отмечает пресс-служба регионального Министерства образования, непростой отбор выдержали пятеро учащихся колледжа «Подмосковье» — Альбина Ядгарова, Валерия Шипилова, Мухамадали Аминов, Павел Варламов и Вадим Корсаков. Они получили назначение на лайнеры «Александр Грин», «Виктория» и «Михаил Булгаков».

Все студенты очень довольны своим выбором, выполняют разные поручения капитанов теплоходов. Вадим Корсаков работает официантом, но, по его словам, готов к любой работе. Студент отмечает, что вознаграждение на лайнере достойное и после завершения круизного сезона он купит свой первый в жизни автомобиль.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске откроется выставка наград хоккеиста Овечкина.