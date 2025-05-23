Священник Береговой пояснил, почему нельзя забирать у школьников иконы перед ЕГЭ

В одной из школ Екатеринбурга школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой. По словам священника Владислава Бергового, это вопиющий факт бездушного бюрократизма и формального подхода ответственных лиц к своим обязанностям. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что для верующих икона является священным предметом, символом духовной защиты. Носить ее с собой — естественное желание православного христианина, особенно в важные моменты, вроде сдачи экзаменов.

По мнению священнослужителя, ответственные лица должны сделать из данного конфликта правильные выводы и больше ничего подобного не допускать. В современном обществе должно уважать право человека на свою веру, а не ущемлять его за проявление религиозных чувств. Указанный подход является грубым нарушением прав и достоинства учеников.

Ранее российские звезды раскритиковали статус «иконы» для Киркорова после его появления на историческом шоу.