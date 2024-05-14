Свыше 1,1 тыс. жительниц Нижегородской области использовали маткапитал на образование детей с начала года

Более 1,1 тыс. жительниц Нижегородской области использовали материнский капитал на образование детей с начала текущего года. Об этом pravda-nn.ru со ссылкой на отделение Социального фонда РФ по региону.

Уточняется, что образование детей – является одним из наиболее востребованных направлений для расходования средств маткапитала. Их можно также направить на услуги детского сада, няни, школы, колледжа, вуза, общежития, репетиторов, секции, курсы иностранного языка и занятия в автошколе.

Отмечается, что заявление можно подать через Социальный фонд, Госуслуги или МФЦ.

Ранее сообщалось, что правительством РФ расширены возможности применения материнского капитала на улучшение жилищных условий, средства сертификата можно направить и на реконструкцию таунхауса.