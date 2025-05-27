Свыше 27 тыс. детей отправятся на летний отдых в Рязанской области

В Рязанской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В текущем году в лагерях региона отдохнут более 27 тыс. детей, что на 4,2% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что в Рязанской области откроется почти 400 лагерей, в том числе 14 сезонных и круглогодичных для 14 тыс. детей, свыше 310 лагерей с дневным пребыванием для 12 тыс. ребят, 65 лагерей труда и отдыха для тысячи подростков, а также палаточные лагеря для 80 школьников.

Добавляется, что большое внимание уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Бесплатные путевки получат 4,6 тыс. ребят, в том числе сироты, детей с ОВЗ. Прежде всего на отдых отправятся 600 детей, состоящих на профилактическом учете, и 1,1 тыс. детей участников СВО. Также две тысячи рязанских школьников проведут каникулы на Черноморском побережье и в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

Ранее сообщалось, что более 3000 детей отдохнут в лагерях в Красногорске этим летом.