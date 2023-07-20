Свыше десяти тысяч заявлений поступило в подмосковные вузы
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Более десяти тысяч заявлений было подано в подмосковные вузы, подведомственные Министерству образования региона, по состоянию на сегодняшний день.
Отмечается, что в области два таких вуза — Государственный гуманитарно-технологический университет и Государственный социально-гуманитарный университет.
Прием заявлений на бюджетные места завершится 25 июля. Средний конкурс в этом году составляет пять человек на место.
Наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов являются учитель начальных классов, логопед, иностранные языки, дошкольное образование.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году 84 педагога региона подготовили более двух стобалльников ЕГЭ.