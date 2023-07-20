Свыше десяти тысяч заявлений поступило в подмосковные вузы

Более десяти тысяч заявлений было подано в подмосковные вузы, подведомственные Министерству образования региона, по состоянию на сегодняшний день.

Отмечается, что в области два таких вуза — Государственный гуманитарно-технологический университет и Государственный социально-гуманитарный университет.

Прием заявлений на бюджетные места завершится 25 июля. Средний конкурс в этом году составляет пять человек на место.

Наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов являются учитель начальных классов, логопед, иностранные языки, дошкольное образование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году 84 педагога региона подготовили более двух стобалльников ЕГЭ.