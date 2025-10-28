Свыше полусотни студентов прошли стажировку в правительстве Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги уникальной программы, позволившей молодым специалистам получить прямой доступ к региональной власти. В 2025 году 52 студента и выпускника местных вузов завершили проект «Стажировки в правительстве», причем каждый пятый из них — десять человек — уже получил предложение о трудоустройстве в исполнительных органах региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть программы заключается в глубоком погружении стажеров в реальные процессы управления. Под руководством опытных наставников они участвовали в реализации масштабных региональных проектов, осваивая не только профессиональные навыки, но и особую культуру государственной службы. Как подчеркивают организаторы, эта работа требует понимания высокой ответственности, где личные амбиции отходят на второй план перед задачами, влияющими на жизнь тысяч людей.

Такой подход уже доказал свою эффективность: участники программы не только приобрели бесценный опыт, но и смогли определиться с карьерным выбором. Для наиболее проявивших себя стажеров открылись прямые пути трудоустройства, что подтверждает история десяти успешно трудоустроенных выпускников. Активное участие вузов-партнеров, включая ННГУ и РАНХиГС, обеспечило высокий уровень подготовки кандидатов.

Итогом реализации программы стало создание устойчивого кадрового резерва для региональных органов власти. Проект доказал, что системная работа с талантливой молодежью позволяет привлекать на государственную службу мотивированных специалистов, готовых к решению сложных задач развития региона. Это долгосрочная инвестиция в будущее управленческой системы области.

