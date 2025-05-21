Свыше полутора тысяч детей отдохнут в рязанских лагерях

Школьники Рязани смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, а также свыше 1,5 тыс. детей поедут в муниципальные детские оздоровительные лагеря «Сказка» и «Смена». Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный парламент.

Отмечается, что в сезон летних каникул запланирована работа свыше 60 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе лагеря труда и отдыха, на базе 63 школ для более чем 3,1 тыс. детей. Работающие родители смогут получить компенсацию стоимости путевки в размере 20,6 рубля за 21 день пребывания ребенка в лагере.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч юных жителей городского округа Коломна смогут провести летние каникулы в оздоровительных лагерях.