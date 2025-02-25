Свыше тысячи школьников изучают работу БПЛА в Рязанской области
В 17 школах Рязанской области работают кружки по беспилотникам
Фото: [Медиасток.рф]
Свыше тысячи рязанских школьников изучают работу беспилотников. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минобразования.
Уточняется, что с текущего учебного года в 17 школах региона начали свою работу кружки по беспилотникам в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Отмечается, что в школьные центры было закуплено необходимое оборудование для проведения занятий, педагоги прошли курсы повышения квалификации. Также в Рязанском колледже электроники на базе Центра практической подготовки по беспилотным авиационным системам создана экспертная комиссия, помогающая следовать образовательным программам по БАС в образовательных учреждениях Рязанской области.
Ранее сообщалось, что в России запустили маркетплейс для покупки запчастей для беспилотников.