Свыше тысячи школьников изучают работу БПЛА в Рязанской области

Свыше тысячи рязанских школьников изучают работу беспилотников. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что с текущего учебного года в 17 школах региона начали свою работу кружки по беспилотникам в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Отмечается, что в школьные центры было закуплено необходимое оборудование для проведения занятий, педагоги прошли курсы повышения квалификации. Также в Рязанском колледже электроники на базе Центра практической подготовки по беспилотным авиационным системам создана экспертная комиссия, помогающая следовать образовательным программам по БАС в образовательных учреждениях Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в России запустили маркетплейс для покупки запчастей для беспилотников.