В России запустили маркетплейс для покупки запчастей для беспилотников

В России создали маркетплейс по продаже комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Теперь российские военнослужащие смогут покупать все необходимое для изготовления БПЛА прямо в зоне спецоперации.

«Военный маркетплейс» открыли партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем (ЦБСТ) и технологий и банк ПСБ.

Прежде чем оформить заказ, пользователь должен будет пройти двухфакторную аутентификацию. Информация о клиентам является обезличенной, данные военнослужащих не раскрываются, сообщает официальный телеграм-канал «Единой России».

Сейчас реализуется проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Туда доставили монтажное оборудование и инструменты, благодаря чему российские бойцы могут изготавливать беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Ранее сообщалось о том, что маркетплейсы хотят обязать рекомендовать покупателям отечественные товары.