Тридцать четыре школы и детсада открыли в Подмосковье с начала года

Двадцать одну школу и тринадцать детсадов открыли в Подмосковье с начала текущего года, сообщили в Мособлдуме. До конца года планируется ввести еще 26 школ.

В общей сложности сейчас в регионе в стадии проектирования и строительства находится 78 школ и 29 детских садов. На возведение объектов общего образования выделили почти 63 миллиарда рублей, на возведение садиков — около 9,7 миллиарда рублей.

«В Подмосковье сложилась такая практика, что все школы и детские сады открываются в первую очередь по просьбе жителей. Мы видим, как наказы претворяются в жизнь, родители получают возможность водить детей в садики рядом с домом», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил важность строительства образовательных учреждений в пешей доступности, в особенности учреждений с группами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Московской области почти 70 тысяч таких деток, и важно, чтобы у них были все необходимые условия для комфортного пребывания в дошкольных учреждениях», – подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом ДК «Молодежный» в ЗАТО Молодежный и выразил благодарность работникам за творческое развитие детей.