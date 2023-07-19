Тридцать девять подмосковных учителей получили сертификаты на соципотеку. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева глава Минобразования области Илья Бронштейн пообщался с педагогами и вручил им свидетельства.

Министр напомнил, что программа соципотеки реализуется с 2016 года. С этого времени сертификаты в ее рамках получили шесть сотен учителей и воспитателей.

«Достижения учителя – это всегда достижения учеников, а значит – наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», - сказал Бронштейн.

В число получателей сертификатов вошла учительница начальных классов школы №26 Балашихи Елена Дегтярева. В 2015 году она с семьей переехала из Луганской области в Воронежскую, а впоследствии – в Подмосковье.

«Социальная ипотека – это замечательная возможность. Обычную люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области», - сказала педагог.

Получить соципотеку могут также медики, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК, тренеры. В этом году сертификаты получат 73 человека, в том числе 33 учителя, 20 молодых специалистов и 20 воспитателей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году в регионе 84 учителя подготовили более двух стобалльников ЕГЭ.