«Трудно выполнять элементарные задачи»: психологи рассказали, почему нужно отменить ЕГЭ

С такой необходимостью согласились и психологи, которые считают, что единый государственный экзамен — слишком сильный фактор стресса для детей, а потому оценка знаний в рамках этих тестов не может быть объективной.

«Реакция на стресс может быть разной, но чаще всего происходит паника. Включаются вегетативные отделы нервной системы, могут потеть ладони. Также крутит живот, падает или поднимается давление из-за волнения. Все это отвлекает ученика, и он может показать плохой результат», — рассказала психолог Кристина Радина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Психолог Екатерина Алексеева добавила, что ЕГЭ влияет на целые поколения, меняя их способность к творческому мышлению. Она подчеркнула, что уже с первого класса детей готовят к сдаче ЕГЭ. Школьная программа подстраивается под этот экзамен, мышление трансформируется.

«Я работаю с подростками очень много лет. У детей очень сильно изменилось пространственное мышление, им стало очень трудно выполнять элементарные задачи, которые 14-летний подростки с легкостью делали 10 лет назад. И если попросить современного школьника придумать собственную задачу, он попросту впадает в ступор», — пояснила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, что российские психологи поддержали отказ от ЕГЭ.