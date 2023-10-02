Учащиеся подмосковных школ искусств путешествуют по стране

Ребята из Балашихи проехали по маршруту «Серебряное ожерелье России» и осмотрели достопримечательности Великого Новгорода и Пскова. Учащиеся двух ДШИ из Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижи» в Карелии. До конца года в путешествиях побывают еще 150 человек. Электростальцы отправятся в Екатеринбург, а орехово-зуевцы в Санкт-Петербург.

Эти поездки являются продолжением проекта «Моя Россия», который Министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии и другими организациями. Программы призваны популяризировать культурное наследие народов нашей страны, приобщать детей к истории и культуре России.

На прошлой неделе в Подмосковье отмечали День воспитателя, в связи с чем губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность всем дошкольным работникам региона за их труд.