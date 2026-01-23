Учебные планы изменятся: иностранный язык в школах России сократят на 100 часов

С 1 сентября 2026 года в российских школах планируется изменить учебную нагрузку по иностранным языкам: в 5–7 классах количество уроков сократят, чтобы уменьшить перегруженность школьников и более равномерно распределить учебное время.

Министерство просвещения России намерено снизить объем изучения иностранного языка в средней школе. Изменения затронут учеников 5–7 классов и вступят в силу с начала 2026/2027 учебного года.

Как сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, сейчас школьники в этих классах изучают иностранный язык по три часа в неделю. После реформы учебный план будет предусматривать два урока в неделю. В результате общее количество часов по предмету сократится с 510 до 408.

По словам Лубкова, решение связано с необходимостью пересмотреть учебную нагрузку и сделать ее более сбалансированной. Сокращение часов позволит снизить давление на учеников и эффективнее распределить время между другими дисциплинами.

При этом изменения коснутся только 5–7 классов. В 8 и 9 классах объем изучения иностранного языка останется прежним — по три часа в неделю, без каких-либо сокращений.

