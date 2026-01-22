Пенсионера засудили за пропаганду нетрадиционных отношений* в соцсетях

Центральный районный суд города Прокопьевска вынес решение по административному делу в отношении 66-летнего местного жителя, который занимался распространением нетрадиционных ценностей*. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ. То есть, пожилого сибиряка поймали на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, выявленные в ходе мониторинга интернета правоохранительными органами. В рамках проведенной проверки была обнаружена открытая страница в социальной сети, содержащая контент, признанный пропагандой нетрадиционных отношений*. Также нашли символ, признанный экстремистским.

Рассмотрев предоставленные доказательства, суд назначил пенсионеру наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.