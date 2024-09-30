Ученые рассказали, как представлена Россия в школьных учебниках стран СНГ

Ученые из ИНИОН РАН провели анализ школьных учебников по истории в странах СНГ и сделали выводы о том, какой образ России предлагается в них. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Согласно итогам исследования, в учебниках государств бывшего Советского Союза Россия в разные моменты своей истории выглядит колонизатором, который угнетал народы и ущемлял их культуры. Минимальное внимание уделено вкладу российской стороны в улучшение жизни в указанных государствах.

Так, в Казахстане политика Российской империи называется «агрессивной и неэффективной», с критической точки зрения дается информация о советском периоде, заостряется внимание на голоде 1921 года. В Азербайджане говорится о вхождении в состав СССР по военному принуждению, также Россия обвиняется в создании карабахского конфликта, в Узбекистане как царский период России, так и советский обвиняют в нанесении вреда идентичности нации, плюсы отмечены только в сфере образования.

При этом самый положительный образ России представлен в учебниках Таджикистана и Киргизии.

Ранее сообщалось, что на Украине по ошибке напечатали учебник без Крыма на карте страны.