Учитель Павел Чижиков представил Зарайск на Всероссийском форуме классных руководителей в Москве

Учитель средней школы №1 Павел Чижиков из Зарайска посетил Всероссийский форум классных руководителей, который прошел в Москве с 1 по 3 октября.

В мероприятии приняли участие около 1000 педагогов, которые прибыли в столицу из разных регионов России. Подмосковный учитель Павел Чижиков прошел многоэтапный отбор из 68 тысяч заявок: анкетирование, тестирование и видеовизитка. Во время тестирования специалист показал высокий уровень владения знаниями по таким дисциплинам: «История педагогики», «Основы педагогики» и «Оценка компетенций». Видеовизитку педагог посвятил теме: «Моя воспитательная практика».

Участниками очного мероприятия в Москве стали 1000 педагогов. Всего было подано более 50 тыс. заявок. Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов современного образования: особенностей патриотического воспитания, исторического просвещения, вклада в технологический суверенитет страны, привлечение родителей.

«От всего сердца благодарю организаторов форума и Управление образования м. о. Зарайск за возможность участия в конкурсном отборе. ФКР — это семья, благодаря форуму я обрел новых друзей, которые служат общему делу: воспитанию будущего России», — отметил Павел Чижиков.

В рамках деловой программы форума прошли дискуссии, в которых приняли участие руководство Минпросвещения и администрации президента. Участниками культурной программы стали известные публичные лица: Андрей Малахов, Олег Газманов, Николай Басков и Владимир Соловьев. В завершении мероприятия прошла церемония награждения победителей профессиональных конкурсов, в том числе «Учителя года России».

«На одном из событий форума рядом с нами сидел известный комментатор Дмитрий Губерниев, который передал спортивный привет Зарайску!» — поделился впечатлениями учитель из Зарайска.

Педагог добавил, что во время трехдневного форума узнал об инновационных образовательных технологиях и современных методах обучения. Полученные знания он намерен применять во время работы.

