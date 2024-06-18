Уже три школьника сдали ЕГЭ на 300 баллов в Подмосковье

В Подмосковье определили еще двоих школьников, которые сдали ЕГЭ на триста баллов. Это Александр Ляшенко из Щелковской гимназии №6 и Артем Дмитриев из Можайской школы №1, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Таким образом, в регионе уже трое ребят сдали экзамен на триста баллов. Также 45 школьников сдали ЕГЭ на двести баллов, а 592 — на сто баллов.

В министерстве отметили, что ребята, которые сдали экзамены по нескольким предметам на высший балл, получат по сто тысяч рублей. Каждому преподавателю, который подготовил от двух стобалльников, вручат по 150 тысяч рублей.