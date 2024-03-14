В Белгороде не работают торговые центры из-за обстрелов ВСУ

В Белгороде приняли решение остановить работу местных торговых центров из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

Как заявил глава региона, самое главное – это безопасность граждан. Именно местные жители и предложили закрыть местные торговые центры. Это предложение нашло отклик у властей. Предварительно ТЦ закрылись до конца сегодняшнего дня. Дальнейшие решения будут приниматься, опираясь на оперативную ситуацию. В результате непрекращающихся атак вооруженных сил Украины, два человека погибли, а еще несколько получили различные травмы. Также повреждения получил ряд гражданских строений.

Ранее мы писали о том, что после атаки ВСУ на Белгородскую область следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.