После ударов украинцев по Белгородской области СК возбудил уголовное дело

СК РФ завел уголовное дело после того, как в результате обстрелов ВСУ погибли и получили ранения местные жители. При этом, противник продолжает вести начавшийся обстрел, используя различные средства поражения. Петренко также заявила, что во время нападения были уничтожены два автомобиля, за рулем которых находились мужчина и женщина. Они погибли. Кроме того, вражеские снаряды прилетели на ряд социальных объектов. В том числе, они повредили тренажерный зал и здание, находящееся на территории медицинского учреждения. У нескольких человек были зафиксированы ранения.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг признал, что по российским кораблям Черноморского флота ВСУ били ракетами НАТО. При этом, он не стал рассказывать, кто занимался разведкой и выбирал цели для предстоящих ударов.