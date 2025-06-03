В Госдуме назвали главный плюс отмены ОГЭ в России

В нижней палате парламента рассматривается вопрос об отказе от основного государственного экзамена (ОГЭ). По словам зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, полная отмена ОГЭ принесет большую пользу всей российской системе образования. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что прежде всего это даст возможность значительно сократить колоссальное психологическое давление на школьников, поскольку дети тратят силы на заучивание, а не на понимание, творческое осмысление материала. Также это позволит повысить ответственность за объективность оценки знаний качества обучения на протяжении всего учебного года.

По мнению парламентария, отмена ОГЭ даст возможности укрепить доверие между всеми участниками образовательного процесса и переориентировать образовательный процесс натаскивания на знания на более глубокое, всестороннее освоение предметов.

Директор одной из подмосковных школ Латыпов предложил вернуться в «фундаментальную школу СССР».