«Полностью разрушает учебный процесс»: подмосковный педагог выступил против ЕГЭ
Школьный директор Латыпов предложил вернуться к «фундаментальной школе СССР»
Фото: [Донат Сорокин/ТАСС]
Больше половины россиян выступили против ЕГЭ по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Мы неоднократно делились мнениями специалистов разных областей насчет целесообразности этого экзамена.
Директор школы № 2 города Истры, почетный работник образования РФ, кандидат педагогических наук Оскар Латыпов отметил, что он абсолютно солидарен с большинством россиян и считает, что от ЕГЭ нужно уходить.
«Я согласен с россиянами, которые поддерживают идею об отмене ЕГЭ и возврате к сдаче экзаменов, о разделении процессов поступления в вуз и получения в школе документа об образовании. Они были искусственно соединены. Есть категория детей, которые не идут после 11 класса в вуз, им совершенно не нужно сдавать ЕГЭ», — сказал Латыпов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению педагога, сегодня манипуляции с ЕГЭ породили множество коррупционных схем. Это разрушает фундаментальное образование, к которому необходимо вернуться.
«ЕГЭ сильно сужает процесс подготовки, полностью разрушает учебный процесс. Дети натаскиваются под три предмета, они перестают мыслить, генерировать, запоминают шаблонные решения, которые укладываются в концепцию ЕГЭ», — подчеркнул педагог.
Собеседник заявил, что нужно создавать специальные государственные центры экзаменовки, которые не должны входить в структуру школы.
«У школы совершенно другая задача. У нас есть прекрасный опыт Китая, который положил в основу базовую, фундаментальную школу Советского Союза. Нам негоже учиться у таких стран, как Финляндия, Сингапур. Нужно возвращаться к советской системе фундаментальной школы, когда закладываются знания и на их основе вырабатываются навыки, умения», — отметил Латыпов.
Ранее депутат Госдумы предложил ввести кэшбек для школьников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ.