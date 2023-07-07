«Полностью разрушает учебный процесс»: подмосковный педагог выступил против ЕГЭ

Больше половины россиян выступили против ЕГЭ по результатам опроса фонда «Общественное мнение» . Мы неоднократно делились мнениями специалистов разных областей насчет целесообразности этого экзамена.

Директор школы № 2 города Истры, почетный работник образования РФ, кандидат педагогических наук Оскар Латыпов отметил, что он абсолютно солидарен с большинством россиян и считает, что от ЕГЭ нужно уходить.

«Я согласен с россиянами, которые поддерживают идею об отмене ЕГЭ и возврате к сдаче экзаменов, о разделении процессов поступления в вуз и получения в школе документа об образовании. Они были искусственно соединены. Есть категория детей, которые не идут после 11 класса в вуз, им совершенно не нужно сдавать ЕГЭ», — сказал Латыпов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению педагога, сегодня манипуляции с ЕГЭ породили множество коррупционных схем. Это разрушает фундаментальное образование, к которому необходимо вернуться.

«ЕГЭ сильно сужает процесс подготовки, полностью разрушает учебный процесс. Дети натаскиваются под три предмета, они перестают мыслить, генерировать, запоминают шаблонные решения, которые укладываются в концепцию ЕГЭ», — подчеркнул педагог.

Собеседник заявил, что нужно создавать специальные государственные центры экзаменовки, которые не должны входить в структуру школы.

«У школы совершенно другая задача. У нас есть прекрасный опыт Китая, который положил в основу базовую, фундаментальную школу Советского Союза. Нам негоже учиться у таких стран, как Финляндия, Сингапур. Нужно возвращаться к советской системе фундаментальной школы, когда закладываются знания и на их основе вырабатываются навыки, умения», — отметил Латыпов.

Ранее депутат Госдумы предложил ввести кэшбек для школьников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ.