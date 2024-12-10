В Госдуме одобрили запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

В Госдуме рекомендовали принять во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

Планируется, что во втором чтении данный законопроект может быть рассмотрен уже в среду, 11 декабря. Рекомендацию о принятии этой инициативы выпустил комитет ГД РФ по просвещению.

Напомним, что включает в себя данный законопроект: в школах для получения начального, основного общего и среднего общего образований для иностранных граждан будет проводиться бесплатный тест на знание русского языка. Те школьники, которые не смогут его пройти, к обучению допускаться не будут.

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