Выпускники бюджетных медвузов будут сами выбирать регион и место для отработки

Выпускники медицинских вузов и профессиональных образовательных учреждений, обучавшиеся на бюджетной основе, получат возможность самостоятельно выбирать регион и учреждение для своей трудовой деятельности, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в интервью порталу «Аргументы и факты».

Он пояснил, что министерство разрабатывает ряд поправок к закону «Об образовании в Российской Федерации». По его информации, изменения будут касаться трудоустройства по специальности в любые медицинские учреждения, которые участвуют в программе государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи населению.

Чтобы студент смог устроиться на работу в желаемую организацию, в ней должны быть доступны вакантные места. Студенты, получившие образование по целевому направлению, направляются в те учреждения, с которыми у них заключены договора.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет обязать выпускников медвузов отработать три года.