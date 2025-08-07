В Госдуме пояснили, как бесплатное образование становится платным

Российская система высшего образования столкнулась с парадоксальной ситуацией: пока одни абитуриенты сражаются за бюджетные места, другие вынуждены брать кредиты на обучение. Как отмечает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, корень проблемы кроется в перепроизводстве специалистов по «модным», но невостребованным направлениям. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что вузы массово готовят юристов и экономистов, потому что это коммерчески выгодно. Но реальная экономика в таких кадрах не нуждается. В то же время технические и инженерные специальности, жизненно важные для развития страны, остаются без должного внимания абитуриентов. В регионах ситуация особенно острая: на гуманитарные направления конкурс, а на инженерные - недобор.

По мнению парламентария, государство планирует исправить дисбаланс через систему льгот. Приоритетные специальности получат не только гарантированное бюджетное финансирование, но и дополнительные преференции – вплоть до помощи с жильем. Это инвестиция в будущее страны.

Он уточнил, что отдельная проблема – платное второе высшее образование. Стоит задуматься: получает ли человек реальные знания или просто покупает «корочку»? Таким образом, предстоит пересмотреть систему, чтобы стоимость обучения соответствовала его качеству и востребованности специальности.

Ранее сообщалось, что правительство РФ берет под контроль набор в вузы на платной основе.