В Госдуме предложили доплачивать учителям за переписку с родителями в мессенджерах

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть дополнительные выплаты учителям за общение с родителями в мессенджерах, сообщает РИА Новости.

В письме, копией которого располагает агентство, сообщается, что сотрудники аппарата Чернышова провели исследование, анонимно опросив более двух тысяч учителей из различных регионов страны.

86% опрошенных педагогов признались, что ежедневно тратят суммарно не менее часа на переписку с родителями в чатах. Три четверти учителей отметили, что это общение в основном приходится на нерабочее время. Сообщения от родителей приходят и в выходные дни, и поздним вечером. Подавляющее большинство (93%) участников опроса подтвердили, что отвечают на родительские сообщения, несмотря на неудобное время.

Чернышов предложил принять за норму переработки один час и оплачивать его в полуторном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ.

Ранее Борис Чернышов выдвинул предложение запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.