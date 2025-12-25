В Госдуме предложили освободить учителей от обвинений во взяточничестве

По его словам, суть инициативы заключается в том, чтобы освободить педагогов от любых подозрений и обвинений в коррупции, включая обсуждения взяток. Новичков убежден, что разговоры о лимитах на подарки учителям, например в три тысячи рублей, неуместны и даже оскорбительны в контексте их миссии. Он призывает общество перестать «кошмарить» педагогов и, напротив, обеспечить им максимально высокое социальное положение, оставив в покое.

Парламентарий отметил, что, если такая идея получит законодательное воплощение, это может привести к значительным последствиям. С одной стороны, учителя обретут беспрецедентную правовую защиту от необоснованных преследований, с другой — в обществе неизбежно возникнут серьезные дискуссии о пределах такой неприкосновенности, рисках ее злоупотребления и о том, как это соотносится с принципом равенства всех перед законом.

По его мнению, предложение запускает важный разговор о реальной ценности учительского труда. Вопрос уже не только в формальных привилегиях, а в том, готовы ли государство и общество на деле защищать и уважать тех, кто формирует новые поколения. Будет ли это выражено в особом статусе или в других мерах — покажет время, но сам факт такой постановки вопроса уже знаковый.

