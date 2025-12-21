«Максимум 3000 рублей»: В России ужесточили правила новогодних подарков учителям

Стоимость новогоднего подарка для учителя законодательно ограничена суммой в три тысячи рублей. Превышение этого лимита может привести к тому, что жест благодарности будет квалифицирован как взятка.

Такое разъяснение в беседе с корреспондентом ТАСС дал заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

«Максимальная сумма подарка педагогическому работнику — 3 тыс. рублей, иначе это может быть расценено как взятка», — подчеркнул эксперт, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ.

Авдеенко обратил внимание, что в российском законодательстве отсутствует четкое юридическое определение термина «подарок». При этом действующие правовые акты не устанавливают лимитов на количество презентов, которые можно вручить педагогу. Следовательно, если родители планируют преподнести несколько вещей, правило о предельной стоимости применяется к каждому предмету в отдельности — ни один из них не должен оцениваться дороже трех тысяч рублей.

«Но подарок от условного класса тоже не должен быть дороже 3 тыс. рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидывается. Умножить 3 тыс. на количество человек, участвующих в сборе денег, нельзя. Деньги дарить педагогическим работникам не следует, так как из буквального толкования статьи ГК РФ полагается, что речь в ней идет именно об "обычных подарках"», — дополнил представитель профсоюза.

В качестве меры предосторожности он посоветовал сохранять фискальные чеки на приобретенные презенты. По возможности, передавать подарок педагогу стоит вместе с таким чеком. Эта простая мера позволит в случае возникновения проверок документально подтвердить стоимость врученного, исключив любые двусмысленные трактовки.

Ранее сообщалось о том, что большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки 10 тысяч рублей.