В Госдуме предложили запретить смартфоны в российских школах

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев настаивает на введении запрета на использование смартфонов в российских школах. В интервью изданию «Абзац» он высказал идею о создании в учебных заведениях специальных хранилищ для мобильных устройств, где ученики могли бы оставлять свои гаджеты на время занятий.

По мнению депутата, смартфоны негативно сказываются на успеваемости школьников, отвлекая их от учебного процесса и препятствуя усвоению знаний. Матвейчев подчеркнул, что даже наличие телефона в поле зрения ученика может снижать его концентрацию.

«Когда говорят о том, что нужна какая-то связь с родителями, давайте спросим, как 20 лет назад связывались с родителями. Никак не связывались. Пришли в школу и сидели. И занимались. Никакая особая связь с родителями не нужна. Самое правильное и простое [решение] — это сделать комнату с ящичками или мини-сейфами, куда может влезть только телефон», — сказал Матвейчев.

Он добавил, что в случае отсутствия возможности организовать такие хранилища ученики должны держать свои телефоны выключенными в сумках.

