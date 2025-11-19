В Госдуме раскритиковали системные недочеты закона об отработке для врачей

Новый закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов может серьезно повлиять на престиж профессии в России. Как прогнозирует депутат Госдумы Алексей Куринный, после введения нормы с 2026 года конкурс в медицинские вузы заметно снизится, хотя и останется достаточно высоким. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая суть проблемы, парламентарий указывает на системные недочеты принятого документа. Ключевой проблемой стала недостаточная социальная защищенность будущих врачей: вопросы предоставления жилья, подъемных выплат и достойной зарплаты оставлены на усмотрение регионов, чьи бюджеты часто ограничены. Еще более спорным моментом стали драконовские штрафные санкции — тройная стоимость обучения для нарушителей договора, что не имеет аналогов в других профессиональных сферах. Особое недоумение вызывает требование о прохождении наставничества даже для тех, кто обучался на коммерческой основе.

По его словам, последствием таких мер может стать не только снижение интереса абитуриентов к медицине, но и рост напряжения среди уже практикующих специалистов. Молодые врачи окажутся в уязвимом положении: принудительное трехлетнее распределение без гарантий жилья и достойного содержания может подорвать их мотивацию.

Депутат резюмировал, что итогом законодательных изменений станет серьезное испытание для всей системы здравоохранения. Вместо повышения привлекательности медицинской профессии закон рискует создать дополнительные барьеры, оттолкнув потенциальных студентов и усугубив кадровый дефицит в отрасли.

Ранее в Госдуме оценили протест студентов-медиков против обязательной трехлетней отработки.