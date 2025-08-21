В Госдуме рассказали о пособиях для многодетных семей к учебному году
Фото: [Медиасток.рф]
Российские семьи с более чем 10 млн детей ежемесячно получают универсальное пособие, размер которого варьируется от половины до полной величины прожиточного минимума, в зависимости от уровня их нуждаемости. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, в разговоре с изданием «Лента.ру».
Ранее стало известно, что подготовка ребенка к первому классу обойдется родителям в сумму, приближающуюся к 40 тыс. руб. Таковы результаты опроса, проведенного финансовой платформой «Выберу.ру».
Депутат напомнила, что в прошлом году Владимир Путин принял решение о возврате остатков материнского капитала, если их объем не превышает 10 тыс. руб. Она добавила, что многие родители решили использовать эти деньги для подготовки детей к школе.
Бессараб подчеркнула, что на федеральном уровне целевая поддержка для подготовки к школе не предусмотрена. При этом она отметила, что многие региональные бюджеты оказывают помощь многодетным семьям, которая включает не только приобретение школьных принадлежностей, но и покупку формы (как школьной, так и спортивной).
Кроме того, во многих регионах организовано горячее питание в школах для детей из многодетных семей не только в начальных классах, но и на протяжении всего периода обучения.
