В Нижегородской области увеличилось количество стобалльных результатов ЕГЭ

Нижегородская область демонстрирует устойчивый прогресс в развитии естественно-научного образования, что подтверждают результаты экзаменационной кампании 2025 года. Как отметил министр образования региона Михаил Пучков, ключевым индикатором успеха стало увеличение на 2% числа выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы математического и естественно-научного профиля. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Знаковым достижением стало многократное увеличение числа стобалльных результатов по ключевым дисциплинам. Если в прошлом году максимальный балл по химии получили 15 выпускников, то в 2025-м — уже 52 человека. По информатике количество высших результатов выросло в шесть раз — с двух до двенадцати. Средний балл по естественно-научным дисциплинам в регионе достиг 60, что соответствует общероссийским тенденциям развития образования.

Последствием качественных изменений в преподавании стало укрепление позиций региона в Национальном рейтинге научно-технологического развития — Нижегородская область занимает шестую строчку среди всех субъектов РФ. Всего в экзаменационной кампании участвовало более 13,5 тыс. человек, из которых 139 получили максимальные баллы по десяти предметам.

Итогом системной работы стало не только повышение качества образования, но и рост интереса к естественным наукам среди девятиклассников. На 1,1 тыс. человек увеличилось число сдающих биологию в формате ОГЭ, на 1 160 — географию. Эти показатели свидетельствуют о формировании устойчивой образовательной траектории, которая в перспективе обеспечит регион квалифицированными кадрами для технологии развития и укрепления научного потенциала.

