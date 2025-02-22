В России хотят начать штрафовать и арестовывать за школьный буллинг и сталкинг
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Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, выступила с предложением о том, чтобы приравнять такие явления, как буллинг и сталкинг, к категории мелкого хулиганства. За подобные действия может быть назначен штраф или административный арест сроком до 15 суток. Эта инициатива была озвучена омбудсменом в ее ежегодном докладе, который был опубликован в конце 2024 года. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на документ.
В школах и вузах проблема травли становится всё более актуальной, как отмечает Татьяна Москалькова. Жертвами буллинга могут стать как ученики и студенты, так и педагоги. В такой ситуации пострадавшему трудно найти поддержку, а обращение в суд не всегда даёт желаемый результат и требует значительных усилий.
Специалист полагает, что эффективным способом предотвращения буллинга и сталкинга в социальных сетях может стать введение административной ответственности, аналогичной той, что предусмотрена статьёй 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. В соответствии с этой статьёй, нарушителю грозит штраф в размере до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В ситуации, когда правонарушитель воспользовался интернетом, ему может быть назначен штраф в размере от 30 000 до 100 000 рублей. При повторном нарушении возможен арест на срок до 15 суток и штраф до 300 000 рублей.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская подверглась буллингу в школе.