В Госдуме заявили, что даже Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

Единый государственный экзамен по литературе в настоящее время чрезмерно зарегламентирован, в нем практически отсутствует элемент креативности. По этой причине даже такой гений русской литературы, как Александр Сергеевич Пушкин, не смог бы успешно пройти этот экзамен. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал», — отметил депутат.

Он обратил внимание на то, что современные критерии оценки работ выпускников предусматривают снижение баллов за отклонение от установленного объема текста.

В частности, если количество слов превышает 200, это рассматривается как недостаток. В качестве примера Смолин привел стихотворение Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое в свое время произвело огромное впечатление на Державина, содержащее около 865 слов.

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