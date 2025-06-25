В Подмосковье 149 человек сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В Подмосковье 149 человек сдали ЕГЭ по химии на максимальный балл. Это в три раза больше, чем годом ранее, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примерно четверть участников набрали от 80 до 99 баллов, а средний балл на этом экзамене по региону составил 60.

«Результаты ЕГЭ по химии — это отражение качественной и системной подготовки школьников. Мы видим, что выпускники демонстрируют глубокое понимание предмета и успешно справляются с заданиями высокой сложности», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

Результаты ЕГЭ по химии высоко оценили и на федеральном уровне. Так, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее подчеркнул, что улучшение результатов и рост интереса к ЕГЭ по химии говорит о повышении качества естественно-научного образования в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начал работать Центр математического образования.