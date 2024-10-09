В Кемеровской области отменены массовые мероприятия в образовательных организациях из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Кузбассе на фоне роста заболеваемости ОРВИ отменены массовые мероприятия в образовательных организациях. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что также рекомендовано организовать входные фильтры в учреждения, проводить бесконтактную термометрию, установить график проветривания помещений, дезинфекционный режим и обеззараживать воздух рециркуляторами.

Отмечается, что при этом в Кемеровской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, включая детские коллективы.

Ранее сообщалось, что в школах и детских садах Ноябрьска произошли вспышки опасного вируса.