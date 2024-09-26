В школах и детсадах Ноябрьска произошли вспышки опасного вируса

В Ноябрьске (ЯНАО) в детских садах и школах произошли вспышки кишечной инфекции, часть из социальных учреждений закрыли, в некоторых ввели ограничения для классов или групп. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Карантин ввели в двух детских садах Ноябрьска «Лукоморье» и «Золушка», а в «Мальвине» и «Синеглазке» закрыли по одной группе. Все из-за острого инфекционного заболевания — энтеровируса. Аналогичные вспышки произошли в четырех школах — № 3, 6, 12 и 13. Ограничения будут действовать 10 дней, далее по ситуации.

Отметим, что кишечная инфекция передается вместе с немытыми овощами и фруктами, либо непосредственно от зараженных. У заболевших проявляются такие симптомы, как повышение температуры до 38-40 градусов, сыпь, насморк, диарея, боли в животе и слабость. Легко передает и поражает как взрослых, так и детей.

Ранее сообщалось, что в челябинской школе произошла вспышка опасной инфекции.