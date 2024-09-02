В крымских школах реализуют проект по духовно-нравственному воспитанию

В школах Республики Крым реализуют проект по формированию духовно-нравственных традиционных российских ценностей. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что станет уделяться много внимания воспитательной работе в школах полуострова, поскольку на территории республики множество исторических мест и серьезная база для воспитательной работы.

Ранее сообщалось, что также в крымских школах ввели два новых обязательных предмета для школьников.