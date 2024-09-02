В школах Крыма ввели два новых обязательных предмета для школьников

В школах Республики Крым с начала учебного года вводится два новых предмета — «Труд и технологии» и «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что по второму предмету в настоящее время ведутся закупки оборудования для оформления кабинетов и практических занятий.

Подчеркивается, что педагогические коллективы уже готовы к преподаванию данных предметов.

Ранее экономист Константин Селянин пояснил, почему «базовый набор первоклассника» от Росстата является завышенным.