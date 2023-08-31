В Московской области в ближайшие годы построят десять инвестиционных школ

Учебные заведения будут расположены в пешей доступности от жилых домов, оснащены современным и технологичным оборудованием, а также полноценной спортивной инфраструктурой. Отличительной особенностью является разделение на начальную и старшую школы. Такой подход позволяет обеспечить безопасную и комфортную среду. При этом каждая школа имеет индивидуальный архитектурный облик, отражающий общую концепцию жилого комплекса.

До конца 2023 года будет сдана в эксплуатацию школа на 1500 мест в ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберцах. Девелопером в комплексе введены в эксплуатацию уже два корпуса. Еще одно образовательное учреждение на 500 мест готовится к сдаче в ЖК «Скандинавский» в Мытищах. В 2024 году образовательные учреждения появятся в двух ЖК Ленинского городского округа.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове улучшат качество питьевой воды.