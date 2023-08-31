В подмосковном Щелкове улучшат качество питьевой воды

В Щелкове построят две станции водоподготовки в рамках инвестиционной программы по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Запланировано, что объекты заработают к 2025 году. Все документы прошли стадии проектирования и согласования. В настоящее время щелковские коммунальщики подают потребителю покупную воду, которая не всегда бывает хорошего качества. Эта ситуация будет исправляться. Реконструкция водопроводной насосной станции № 6 позволит улучшить качество питьевой воды более, чем 15 тысячам жителям Щелкова, в том числе микрорайонов Потапово, Заречный, РТП и Солнечный.

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