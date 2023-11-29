В Наро-Фоминском округе Подмосковья капитально оборудовали старую школу
Фото: [Ксения Борцова]
После капитального ремонта в Селятинской школе № 2 (Наро-Фоминский городской округ) установили новую мебель и оборудование на 24 миллиона рублей.
Здание 1971 года постройки ранее полностью приведено в порядок. На обновление было выделено около 320 миллионов рублей. Благодаря перепланировке появились новые помещения: центр детских инициатив, кабинеты иностранного языка, архив библиотеки. Теперь в школу закупили мебель, разнообразное полезное оборудование.
Масштабное обновление школы прошло в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
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