В Нижегородской области около 47 тыс. школьников услышали последний звонок
Более 12 тыс. одиннадцатиклассников заканчивают школу в Нижегородской области
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В Нижегородской области на прошедшей неделе последний звонок услышали около 47 тыс. выпускников. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минобразования.
Уточняется, что в текущем году школы области заканчивают примерно 34,5 тыс. девятиклассников и более 12 тыс. одиннадцатиклассников.
Отмечается, что в 2025 году в Нижегородской области сдают ЕГЭ не только все выпускники одиннадцатых классов школ, но и свыше 1,2 тыс. выпускников школ прошлых лет и студентов местных колледжей и техникумов. Наиболее популярными предметами по выбору в этом году в регионе стали обществознание, информатика и физика.
Ранее сообщалось, что около 19 тыс. детей заканчивают школу в Нижнем Новгороде в этом году.